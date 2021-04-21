Российский певец Юрий Лоза, которому запрещен въезд на Украину из-за посещения Крыма, дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в ходе которого мужчины поспорили на тему украинского национализма. Посмотреть запись от 20 апреля можно в YouTube

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«Я конечно же приеду, ведь мои концерты слетели не потому что люди меня не хотели видеть или у них ко мне изменилось отношение, просто организаторы испугались, что националисты, которых на Украине полным-полно, они могут устроить какой-нибудь дебош», — сказал артист.

Гордон решил оспорить эту информацию и заявил, что в его стране «националистов крайне мало» и во всех последних выборах они набирали в районе 1% голосов, а на президентских выборах 2019 года «73-мя процентами голосов избрали еврея Зеленского».

На это Лоза парировал, что национализм — это не про евреев, он может быть направлен против кого угодно, а причиной его появления всегда становится ухудшение жизни, в котором нужно кого-то обвинить, вот и находят крайних. В настоящее время крайними на Украине оказались русские, но эта ситуация, уверен Лоза, изменится.

В тему спора певец привел в пример анекдот, когда один украинец предлагает другому дать лопатой москалю по голове, а второй сомневается: «А если он нас?», на что первый отвечает: «А нас-то за что?».

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Юрий Лоза — певец, автор песен, получивший широкую популярность после того, как исполнил композиции «Плот» и «Пой, моя гитара».

Артисту не только запрещен въезд на Украину, с 2017 года его данные были размещены также на скандально известном сайте «Миротворец», данными из которого, как известно, пользовались местные радикалы, чтобы преследовать неугодных им людей, в том числе медийных.