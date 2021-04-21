Известие о запрете въезда, вспомнил Лоза, заставило его отменить уже запланированные выступления, однако исполнитель уверен, что украинские зрители еще смогут его увидеть.
«Я конечно же приеду, ведь мои концерты слетели не потому что люди меня не хотели видеть или у них ко мне изменилось отношение, просто организаторы испугались, что националисты, которых на Украине полным-полно, они могут устроить какой-нибудь дебош», — сказал артист.
Гордон решил оспорить эту информацию и заявил, что в его стране «националистов крайне мало» и во всех последних выборах они набирали в районе 1% голосов, а на президентских выборах 2019 года «73-мя процентами голосов избрали еврея Зеленского».
На это Лоза парировал, что национализм — это не про евреев, он может быть направлен против кого угодно, а причиной его появления всегда становится ухудшение жизни, в котором нужно кого-то обвинить, вот и находят крайних. В настоящее время крайними на Украине оказались русские, но эта ситуация, уверен Лоза, изменится.
В тему спора певец привел в пример анекдот, когда один украинец предлагает другому дать лопатой москалю по голове, а второй сомневается: «А если он нас?», на что первый отвечает: «А нас-то за что?».
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Юрий Лоза — певец, автор песен, получивший широкую популярность после того, как исполнил композиции «Плот» и «Пой, моя гитара».
Артисту не только запрещен въезд на Украину, с 2017 года его данные были размещены также на скандально известном сайте «Миротворец», данными из которого, как известно, пользовались местные радикалы, чтобы преследовать неугодных им людей, в том числе медийных.