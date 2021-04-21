Апелляционный суд отклонил жалобу ответчика на принятое в январе решение арбитражного суда Москвы.
При этом суд удовлетворил апелляцию истца и расширил запрет на использование спорных брендов на категорию «транспортные средства» — первая инстанция запрещала их использование только для категории услуг «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств».
Истцу принадлежат девять товарных знаков, в том числе «Ми»/Mi, «Московский вертолетный завод им. М.Л. Миля», MIL Moscow Helicopter Plant.
«В иске, поданном в декабре 2019 года, говорилось, что "Мотор Сич" позиционирует услугу модернизации вертолета Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ как создание нового типа вертолета, при этом используя на своем сайте обозначения Ми-8МСБ и Мi-8МSB для рекламы своих товаров и услуг», — говорится в сообщении.
«Мотор Сич» иск не признал, сославшись на принцип исчерпания права.
По мнению компании, она не нарушает права истца на товарные знаки, так как модифицирует предоставленные им Ми-8.
Первая инстанция пришла к выводу, что ответчик не производит категорию товаров «транспортные средства», но в то же время нарушает его права на бренды для категории услуг «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств».
Однако апелляционный суд со ссылкой на ГОСТ указал, что термины «модернизация» и «модификация» относятся в большей степени к созданию продукции.