Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение, по которому АО «Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова» взыскал около 42 миллионов рублей с украинской компании «Мотор Сич» за незаконное использование серии товарных знаков "Ми"/Mi. Об этом 21 апреля сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на решение суда

Апелляционный суд отклонил жалобу ответчика на принятое в январе решение арбитражного суда Москвы.

При этом суд удовлетворил апелляцию истца и расширил запрет на использование спорных брендов на категорию «транспортные средства» — первая инстанция запрещала их использование только для категории услуг «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств».

Национализация «Мотор Сич». Как Украина стала подрядчиком российского ВПК © Facebook, Представительство АО "Мотор Сич" в г. Москве

«В иске, поданном в декабре 2019 года, говорилось, что "Мотор Сич" позиционирует услугу модернизации вертолета Ми-8Т в профиль Ми-8МСБ как создание нового типа вертолета, при этом используя на своем сайте обозначения Ми-8МСБ и Мi-8МSB для рекламы своих товаров и услуг», — говорится в сообщении.

«Мотор Сич» иск не признал, сославшись на принцип исчерпания права.

По мнению компании, она не нарушает права истца на товарные знаки, так как модифицирует предоставленные им Ми-8.

Первая инстанция пришла к выводу, что ответчик не производит категорию товаров «транспортные средства», но в то же время нарушает его права на бренды для категории услуг «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств».

Однако апелляционный суд со ссылкой на ГОСТ указал, что термины «модернизация» и «модификация» относятся в большей степени к созданию продукции.