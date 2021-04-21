Он призвал изменить положение о дополнительных мерах по прекращению огня, с тем чтобы верификация фактов нарушения перемирия была доказательной, а не «на уровне заявлений сторон, которые часто являются элементами информационной войны».
«Украина предложила свой вариант: сделать главной по верификации ОБСЕ с документальными подтверждениями фактов нарушений режима прекращения огня. И чтобы после верификации ОБСЕ стороны уже подавали свои официальные заявления», — сказал Арестович.
По его словам, несмотря на ряд разногласий, стороны рассмотрели документ и приняли его «в первом чтении».
При этом официальный представитель ДНР в подгруппе ТКГ по обеспечению безопасности Алексей Никоноров отметил, что Киев отказался взаимодействовать с ЛДНР на уровне Совместного центра контроля и координации прекращения огня.
По его словам, украинская сторона пытается навязать обязанности по верификации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, несмотря на возражения главы СММ Яшара Чевика.