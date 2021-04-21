Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович рассказал в комментарии «Стране» 20 апреля о предложении Украины усилить работу Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе

Путин отказался говорить с Зеленским - Арестович © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев

«Украина предложила свой вариант: сделать главной по верификации ОБСЕ с документальными подтверждениями фактов нарушений режима прекращения огня. И чтобы после верификации ОБСЕ стороны уже подавали свои официальные заявления», — сказал Арестович.

По его словам, несмотря на ряд разногласий, стороны рассмотрели документ и приняли его «в первом чтении».

При этом официальный представитель ДНР в подгруппе ТКГ по обеспечению безопасности Алексей Никоноров отметил, что Киев отказался взаимодействовать с ЛДНР на уровне Совместного центра контроля и координации прекращения огня.

По его словам, украинская сторона пытается навязать обязанности по верификации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, несмотря на возражения главы СММ Яшара Чевика.