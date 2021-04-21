Граница с Белоруссией охраняется в усиленном режиме, что предполагает увеличение количества нарядов и максимальную активизацию подразделений для отслеживания ситуации в приграничных районах. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины (ГПСУ) 21 апреля

Белоруссия не хочет портить отношения с Украиной — Лукашенко © president.gov.by

Спикер ГПСУ Андрей Демченко отметил, что этому направлению уделяется существенное внимание ввиду тесного сотрудничества Белоруссии с Россией. По его словам, ситуация на границе остается спокойной.

«На данный момент непосредственно на линии границы или рядом с границей мы не фиксируем движения военной техники или скопления военных подразделений. Нестандартных ситуаций пока тоже не фиксировалось», — сообщил спикер.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что на сегодняшний день Украина для России якобы является врагом, а Белоруссия — «холуем».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что другие страны не должны беспокоиться из-за перемещения российских войск по своей территории.