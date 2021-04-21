Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила масштабную схему хищения дизельного топлива, которым занимались сотрудники «Укрзализныци». Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба ведомства

По данным спецслужб, схема реализовывалась в большинстве структурных подразделений «Укрзализныци» в течение длительного времени. Убытки, по оценкам специалистов, могут достигать десятков миллионов долларов.

«Задокументировано, что функционирование коррупционного механизма не прекращалось даже в условиях критически низких остатков дизтоплива на железной дороге», — сообщили в СБУ.

У «Укрзализныци» топлива осталось на четыре дня © Facebook, Євген Кравцов

«Правоохранители получили доказательства причастности руководства этого подразделения к хищению топлива. Чтобы скрыть выявленные факты, злоумышленники предложили взятку представителю офиса по безопасности АО "Укрзализныця" — руководителю ревизионной комиссии», — говорится в сообщении.

Организатора схемы задержали в Харькове во время получения взятки. Ему сообщено о подозрении, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее «Укрзализныця» сообщила о том, что объем оставшегося топлива позволит украинским железным дорогам проработать всего 4 дня, а поставщики отказались отгружать дизельное топливо по контрактам.