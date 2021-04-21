Руководство РФ должно официально заявить, что будет защищать своих соотечественников в Донбассе всеми средствами, включая военные. Об этом председатель Центрального комитета Коммунистической партии РФ Геннадий Зюганов заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» 20 апреля

Золотарев о ситуации в Донбассе: Риск большой войны снизился © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк сказал он.

Так политик прокомментировал предположение депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского о том, что на экстренном заседании Совета Федерации 23 апреля может быть санкционирован ввод российских войск в Донбасс.

При этом Зюганов подчеркнул, что те, кто собирается развернуть войну в Донбассе, «сумасшедшие люди». По его словам, Украина не в состоянии вести современную войну, так как ее армия сегодня в 10 раз хуже, чем в 1990-е годы.

Экстренное заседание Совета Федерации назначено на 23 апреля. Оно пройдет через два дня после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.