«Я бы давно на месте Верховного главнокомандующего официально заявил, что мы будем защищать свой мир, свою родину, свой язык. Признать Донецкую и Луганскую республики — это воля наших соотечественников. Надо официально заявить, что мы их признаем и будем их защищать, включая и военные средства», — сказал он.
Так политик прокомментировал предположение депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского о том, что на экстренном заседании Совета Федерации 23 апреля может быть санкционирован ввод российских войск в Донбасс.
При этом Зюганов подчеркнул, что те, кто собирается развернуть войну в Донбассе, «сумасшедшие люди». По его словам, Украина не в состоянии вести современную войну, так как ее армия сегодня в 10 раз хуже, чем в 1990-е годы.
Экстренное заседание Совета Федерации назначено на 23 апреля. Оно пройдет через два дня после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.