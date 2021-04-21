В Москве умер ветеран Великой Отечественной войны, последний защитник Брестской крепости, полковник в отставке Петр Котельников. Ему был 91 год, передает 21 апреля ren.tv

В США внедорожник насмерть сбил ветерана ВОВ из Украины © Nate Steiner / flickr

Он родился в 1929 году в селе Долгово Пензенской области. В раннем детстве остался сиротой, учился и воспитывался в детдоме. Там выучился играть на альте. В 1940 году его вместе с четырьмя товарищами забрали воспитанником в музыкальный взвод 44-го стрелкового полка с местом дислокации в Брестской крепости. Там двенадцатилетний Котельников и встретил войну. С первых минут боя он помогал раненым, подносил боеприпасы, еду, воду.

Попал в лагерь для военнопленных в Бяла-Подляске. Котельников пытался бежать, но был пойман. Выжил чудом.

После войны связал свою судьбу с армией. Участвовал в боевых действиях на территории Эфиопии, затем служил в группе советских войск в Германии.

Он стал прототипом главного героя российско-белорусского художественного фильма «Брестская крепость».

В начале Великой Отечественной войны Брест оказался на направлении главного удара сильнейшей группировки немецко-фашистской армии. Защитники крепости, находясь в полном окружении, без воды и продовольствия, без связи, при острой нехватке боеприпасов и медикаментов, почти месяц сражались с врагом. В 1965 году Брестской крепости было присвоено звание крепость-герой.