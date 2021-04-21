Среди пациентов центра — дети с ДЦП, параличом, поражением головного и спинного мозга. Большинство передвигается в креслах-колясках.
В центре есть лифт, но он заколочен. Отмечается, что без движения он стоит уже более 20 лет. Из-за этого родители вынуждены носить детей между этажами на руках.
«Лифт был приобретен спонсорами, но по неизвестным причинам запустить его так и не удалось. Куда родители только ни обращались, и к премьерам, и к министрам, и к мэру, но "воз и ныне там" — средств нет. Лифт не работает», — говорится в сообщении.
«Я с ужасом ждала времени, когда сын подрастет и я не смогу его поднять вместе с коляской на второй этаж. Это время пришло, и мы больше не можем туда ходить из-за недоступного пространства для ребенка на коляске», — отметила мать одного из пациентов Киевского центра реабилитации.
В группе призвали власти Украины, от президента и первой леди до главы Минздрава и уполномоченного по делам ребенка, обратить внимание на проблему с лифтом и наконец ее решить.
Ранее в апреле Елена Зеленская заявила, что Кабмин принял Национальную стратегию по созданию безбарьерного пространства на Украине.