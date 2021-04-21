В Киевском центре реабилитации детей с органическими поражениями нервной системы Министерства здравоохранения более 20 лет не работает лифт. Об этом сообщили 20 апреля в группе «Цар-пандус» в Facebook

В Тернополе жители многоэтажки присвоили себе лифт и не пускают в него пенсионеров © РИА Новости, Алексей Ничукин | Перейти в фотобанк

В центре есть лифт, но он заколочен. Отмечается, что без движения он стоит уже более 20 лет. Из-за этого родители вынуждены носить детей между этажами на руках.

«Лифт был приобретен спонсорами, но по неизвестным причинам запустить его так и не удалось. Куда родители только ни обращались, и к премьерам, и к министрам, и к мэру, но "воз и ныне там" — средств нет. Лифт не работает», — говорится в сообщении.

«Я с ужасом ждала времени, когда сын подрастет и я не смогу его поднять вместе с коляской на второй этаж. Это время пришло, и мы больше не можем туда ходить из-за недоступного пространства для ребенка на коляске», — отметила мать одного из пациентов Киевского центра реабилитации.

В группе призвали власти Украины, от президента и первой леди до главы Минздрава и уполномоченного по делам ребенка, обратить внимание на проблему с лифтом и наконец ее решить.

Ранее в апреле Елена Зеленская заявила, что Кабмин принял Национальную стратегию по созданию безбарьерного пространства на Украине.