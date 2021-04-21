Украинцев попросили обращаться в контактный центр Министерства здравоохранения в случае нарушения плана вакцинации. Об этом на брифинге в среду, 21 апреля, заявил заместитель министра здравоохранения Украины Ярослав Кучер

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что отменил возможность для публичных людей прививаться остаточными дозами вакцины от COVID-19.

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«Таких вариантов сейчас нет, но теоретически, пожалуйста, сообщите на контактный центр — мы разберемся с этим вопросом, поскольку этого не должно быть. Есть четкий план, утвержденный министерством, и по нему должно все двигаться», — сказал Кучер.

В конце февраля Украина получила 500 тыс. доз вакцины Covishield. Впоследствии правительство Индии приостановило экспорт вакцины, чтобы ее хватило для прививок граждан Индии. Ранее в стране также началась вакцинация китайским препаратом Sinovac и американским препаратом Pfizer. Пока вакцину могут получить только отдельные категории жителей страны.