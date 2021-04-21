Члены движения «Патриоты — За жизнь» направлялись в Харьков на сборы из Днепропетровской, Луганской и Полтавской областей.
Глава пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула заявил, что сборы «Патриотов — За жизнь» имели целью «дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России "картинку" для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины».
Как сообщил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива, СБУ еще вчера дала указания блокировать деятельность «Патриотов — За жизнь». Задержания происходили без объяснений, граждан отвезли в районные отделы полиции.
«Патриоты — За Жизнь» — общественное движение во главе с Кивой, неофициально считается силовым крылом ОПЗЖ. Это уже не первый инцидент, связанный с этой организацией. Год назад на автобус с членами организации напали неонацисты. Также несколько месяцев назад полиция вместе с ультраправыми пытались помешать проведению боксерского турнира под эгидой «Патриотов — За Жизнь».