В Харьковской области Служба безопасности Украины (СБУ) задержала 60 членов организации «Патриоты — За жизнь». Об этом 21 апреля сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS

«Нацкорпус» и «Патриоты — За жизнь» схлестнулись в центре Киева © AP, Efrem Lukatsky

Глава пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула заявил, что сборы «Патриотов — За жизнь» имели целью «дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе и создать выгодную руководству России "картинку" для обоснования возможных актов агрессии РФ против Украины».

Как сообщил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива, СБУ еще вчера дала указания блокировать деятельность «Патриотов — За жизнь». Задержания происходили без объяснений, граждан отвезли в районные отделы полиции.

«Патриоты — За Жизнь» — общественное движение во главе с Кивой, неофициально считается силовым крылом ОПЗЖ. Это уже не первый инцидент, связанный с этой организацией. Год назад на автобус с членами организации напали неонацисты. Также несколько месяцев назад полиция вместе с ультраправыми пытались помешать проведению боксерского турнира под эгидой «Патриотов — За Жизнь».