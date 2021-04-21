В сети рассказали об ужасных условиях в киевской больнице, где лечат пациентов с COVID-19, а также делают плановые операции. О том, что в коронавирусном отделении отсутствует зонирование, а у врачей нет средств защиты, на своей странице в Facebook 20 апреля сообщила журналистка Ольга Омелянчук

Кличко напугал видеороликом из коронавирусной больницы © Виталий Кличко/YouTube

«Смерть и опыт ничему не учат. По крайней мере, не учат некоторых столичных врачей», — заявила Омелянчук.

По ее словам, врачам, которые лечат больных с COVID-19, выдают только обычные хирургические накидки и маски. Кроме того, те, кто приходит на смену в это отделение, работают также на «отмененных» плановых операциях.

«К тому же оперируют не (или не только) ургентных больных, но и тех, кому "ну просто очень надо". Мне неизвестно, знают пациенты в хирургии, что медсестра над ними только что (без соответствующих средств защиты, напомню) стояла над больным с коронавирусом. И я не знаю, в курсе ли они, что и анестезиолог только что переодевался в том же помещении, что и врачи с "ковидного" отделения (зонирования везде нет). Но я точно знаю, что это — лютая жесть, с которой срочно нужно что-то делать», — написала Омелянчук.

По ее словам, врачи несколько раз обращались к заведующему — ответственному за COVID-отделение, но улучшить ситуацию не удалось.