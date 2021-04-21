Российский дипломат также объявил, что главной целью сейчас является добиться от Киева выполнения Минских соглашений. Ильичев подчеркнул, что они являются «единственным путем достижения мира на востоке Украины».
«Вопрос введения в Донбасс миротворческой миссии ООН в повестке дня урегулирования внутриукраинского конфликта не стоит», — сообщил Ильичев.
Власти Украины уже давно добиваются введения в Донбасс миротворцев под эгидой Объединенных Наций. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки этой группировки на Украину, но только в качестве обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.
В украинском государстве считают, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.