На данный момент нет необходимости введения миротворческой миссии ООН в Донбасс, заявил директор Департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев в интервью РИА Новости 21 апреля

Российский дипломат также объявил, что главной целью сейчас является добиться от Киева выполнения Минских соглашений. Ильичев подчеркнул, что они являются «единственным путем достижения мира на востоке Украины».

«Вопрос введения в Донбасс миротворческой миссии ООН в повестке дня урегулирования внутриукраинского конфликта не стоит», — сообщил Ильичев.

ООН с обеспокоенностью призвала стороны конфликта на востоке Украины к сдержанности Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки этой группировки на Украину, но только в качестве обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

В украинском государстве считают, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.