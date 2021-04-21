«Мы всей семьей заболели, сил готовить нет. Решили заказать для себя и деток пиццу, суши. Где заказать? В этот раз решили в "Аль-Капоне". Первое удивление — привезли с опозданием. Второе, когда я открыла коробочку с "Филадельфией", сразу был запах, я не могу вам передать. Думаю, и так понятно — тухлая рыба. Запах уксуса перебивал запах несвежей рыбы», — написала она.
Когда украинка обратилась в заведение общепита, деньги за испорченную еду вернули и прислали «комплимент» — торт «Наполеон» с плесенью. При этом ресторан заверил, что десерт свежий, а необычный цвет якобы появился при соединении вишни с молочным кремом.