Жительнице Херсона Виктории Акив на заказ привезли тухлые роллы, а извинились за инцидент тортом с плесенью. Об этом она написала на днях в своем Facebook

Еда или интим: самая скуластая украинка научила соотечественниц расставлять приоритеты © Анастасия Покрищук/Инстаграм Когда украинка обратилась в заведение общепита, деньги за испорченную еду вернули и прислали «комплимент» — торт «Наполеон» с плесенью. При этом ресторан заверил, что десерт свежий, а необычный цвет якобы появился при соединении вишни с молочным кремом.