Из Центра космических исследований и связи в Золочеве Львовской области украинские ученые направили к звезде Тигардена сигнал, в котором зашифровано около 1000 пожеланий украинцев. Об этом на днях сообщил в Facebook министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко

Советский космос родился в непровинциальном Житомире. Королев и Украина © commons.wikimedia.org, Водник

«Со временем далекие планеты узнают о наших с вами мечтах. Наша цель — чтобы каждый понял свою принадлежность к бесконечной и прекрасной вселенной. А также осознал, что достижения в космической отрасли являются нашим общим достоянием. Как ученых, так и народа. Ведь они касаются абсолютно всех», — написал Ткаченко.

Министр отметил, что в ходе акции украинцы передали для послания более тысячи желаний. Большинство хотят мира на Украине и в мире, завершения пандемии коронавируса и здоровья для семьи.

В 2019 году с этого же радиотелескопа отправляли в космос сигнал с желаниями детей.