Звезда Тигардена находится на расстоянии 12 световых лет от Солнечной системы. Сигнал с желаниями украинцев к звезде отправил радиотелескоп РТ-32, работающий на базе советской антенны МАRК-4В.
«Со временем далекие планеты узнают о наших с вами мечтах. Наша цель — чтобы каждый понял свою принадлежность к бесконечной и прекрасной вселенной. А также осознал, что достижения в космической отрасли являются нашим общим достоянием. Как ученых, так и народа. Ведь они касаются абсолютно всех», — написал Ткаченко.
Министр отметил, что в ходе акции украинцы передали для послания более тысячи желаний. Большинство хотят мира на Украине и в мире, завершения пандемии коронавируса и здоровья для семьи.
В 2019 году с этого же радиотелескопа отправляли в космос сигнал с желаниями детей.