Предложение президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Донбассе является пиар-ходом и уловкой. Об этом заявил первый замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передает РИА Новости 21 апреля

Безпалько: Зеленский сделал предложение Путину ради хайпа © пресс-служба президента Украины

Депутат считает, что полезной и важной могла бы стать встреча Зеленского с руководителями обеих народных республик, и не исключил возможность встречи президентов России и Украины.

Накануне, 20 апреля, Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Резкое ухудшение ситуации в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается с конца марта. Стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. Москва эти обвинения отвергает. Переговоры в рамках Трехсторонней группы по Донбассу зашли в тупик.

Недавно политолог Олег Матвейчев объяснил, что Зеленский усиливает напряженность в Донбассе для того, чтобы привлечь внимание американского президента Джо Байдена.