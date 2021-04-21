«Это в духе Зеленского, это, конечно, же пиар-ход, который предполагает, что такая встреча между Путинным и Зеленским на линии соприкосновения должна в глазах всего мира утвердить, что Украина воюет в Донбассе с Россией. То есть господин Зеленский просто-напросто пытается перевести президента Путина на свой уровень. Не желая вступать в прямой контакт с другой стороной конфликта — ДНР, ЛНР, он хочет доказать фактом встречи, что он и Путин стоят на одной доске», — объяснил Затулин.
Депутат считает, что полезной и важной могла бы стать встреча Зеленского с руководителями обеих народных республик, и не исключил возможность встречи президентов России и Украины.
Накануне, 20 апреля, Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
Резкое ухудшение ситуации в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается с конца марта. Стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. Москва эти обвинения отвергает. Переговоры в рамках Трехсторонней группы по Донбассу зашли в тупик.
Недавно политолог Олег Матвейчев объяснил, что Зеленский усиливает напряженность в Донбассе для того, чтобы привлечь внимание американского президента Джо Байдена.