Предложение президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Донбассе – это бессмысленный хайп. Об этом 21 апреля в комментарии РИА Новости заявил член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

Ранее Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке Донбасса, где идет война».

«Это абсолютно нереалистичное и хайповое предложение. В ответ на это можно предложить Зеленскому в любой точке в Крыму, например в Севастополе», — сказал Безпалько.

По его мнению, Зеленский заранее знает, что эта встреча не состоится, но хочет выделиться.

«Очевидно, что никто не будет соглашаться на встречу в серой зоне, где нет четкого контроля, где нет гарантий безопасности. К тому же формально Донбасс — это территория Украины, в соответствии с Минскими соглашениями. Почему бы тогда Зеленскому не приехать на территорию России?» — отметил эксперт.

Донбасс: новые обстрелы и разговоры об обмене «всех на всех» © REUTERS, Serhiy Takhmazov

«Сколько раз Зеленский был на территории Донбасса, на территории Луганской и Донецкой народных республик? На территории республик он не был ни разу, переговоров с их лидерами он не вел — как он может обеспечить встречу на территории этих республик? Его вообще там ждут? Очевидно, нет. Как он собирается туда Путина приглашать, если его самого там не ждут? Так что это не более чем обычный хайп, обычный пиар, довольно-таки гнилой и показушный», — пояснил он.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. В начале апреля Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия в Донбассе. В МИД РФ утверждают, что именно Киев занимается стягиванием своих войск к линии соприкосновения.