Госдепартамент США порекомендовал американцам не совершать поездки на Украину ввиду высокой заболеваемости COVID-19, опасной ситуации в Донбассе, а также насилия радикалов на улицах украинских городов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Госдепа США 20 апреля

США предупредили авиакомпании об опасности полетов над Украиной и Россией © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Отдельно власти Соединенных Штатов просят не ездить своих граждан в российский Крым и ЛДНР. Отмечается, что на полуострове обширное военное присутствие РФ, а в Донбассе — вооруженный конфликт.

В американском правительстве также предупредили, что на Украине преступления против иностранцев и их собственности — обычное дело.

«По всей Украине, в том числе в Киеве, регулярно проходят демонстрации, временами переходящие в насилие. Также имели место политические убийства и взрывы. Поступают сообщения о нападениях радикальных групп на группы меньшинств и полицию», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Госдепе сослались на запрет Федерального управления гражданской авиации гражданским самолетам США выполнять полеты в украинских районах полетной информации Симферополя и Днепра.