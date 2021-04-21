В США оценили уровень опасности для своих граждан на Украине как красный (четвертый). Это значит, что американцам лучше вообще не путешествовать в эту страну.
Отдельно власти Соединенных Штатов просят не ездить своих граждан в российский Крым и ЛДНР. Отмечается, что на полуострове обширное военное присутствие РФ, а в Донбассе — вооруженный конфликт.
В американском правительстве также предупредили, что на Украине преступления против иностранцев и их собственности — обычное дело.
«По всей Украине, в том числе в Киеве, регулярно проходят демонстрации, временами переходящие в насилие. Также имели место политические убийства и взрывы. Поступают сообщения о нападениях радикальных групп на группы меньшинств и полицию», — говорится в сообщении.
Кроме того, в Госдепе сослались на запрет Федерального управления гражданской авиации гражданским самолетам США выполнять полеты в украинских районах полетной информации Симферополя и Днепра.