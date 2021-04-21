Девушка-подросток, которую пассажиры Киевского метрополитена сняли на видео курящей прямо в вагоне, сказала, что ей неважно мнение окружающих. Соответствующее видео опубликовали 20 апреля на Facebook-странице «Киев Оперативный»

В киевском метро подростки курили во время поездки © interesniy-kiev.livejournal.com

Недавно, несмотря на карантинные ограничения в связи с коронавирусом, в одном из вагонов столичного метро проехали два подростка — парень и девушка, которые курили, записывали весь процесс на видео и затем выложили в свои социальные сети. Как сообщили в пресс-службе столичного метрополитена, по данному случаю будет обращение в правоохранительные органы.

С 5 апреля в киевском метро могут ездить только представители критической для города инфраструктуры. На данный момент неизвестно, являются ли парень и девушка работниками такого предприятия.