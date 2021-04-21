«Ребята, если кому-то нужен лайфхак, как стать популярным за одну ночь… то есть прекрасная инструкция… Ребят, серьезно, мне настолько по…й, что вы даже не представляете», — заявила девушка.
Недавно, несмотря на карантинные ограничения в связи с коронавирусом, в одном из вагонов столичного метро проехали два подростка — парень и девушка, которые курили, записывали весь процесс на видео и затем выложили в свои социальные сети. Как сообщили в пресс-службе столичного метрополитена, по данному случаю будет обращение в правоохранительные органы.
С 5 апреля в киевском метро могут ездить только представители критической для города инфраструктуры. На данный момент неизвестно, являются ли парень и девушка работниками такого предприятия.