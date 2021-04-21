Президент Украины Владимир Зеленский действует сейчас под руководством Великобритании, сказал в интервью Украина.ру политический аналитик Святослав Вышинский

Риторика Зеленского, как и маршруты его недавних дипломатических визитов, недвусмысленно указывают на усиление роли Великобритании в формировании внешнеполитического курса Украины, сказал аналитик.

«Я не стану исключать, что именно Лондон неофициально побуждает Владимира Александровича к заявлениям, вбивающим клин между Москвой и Европой и сжигающим даже те непрочные мосты, которые с Россией пытаются навести в Госдепе», — полагает Вышинский.

Зеленский подписал закон о призыве резервистов без мобилизации © president.gov.ua Владимира Зеленского. Во время церемонии он произнес речь и дал множество обещаний гражданам Украины.

Ни одно них не было и не будет выполнено, сказала заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель портала «Евразия» Наталья Макеева.

По ее словам, война в Донбассе по-прежнему продолжается, минские договоренности не соблюдаются, экономика всё также в руинах. Президенту нет дела до своей страны, сообщил эксперт.