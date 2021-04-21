Кузнецова совсем недавно вернулась в Киев после отдыха в египетской Хургаде и почти сразу после отпуска показала фолловерам видео с загадочной дамой.
В ролике женщина сначала демонстрирует себя, поправляя волосы, потом набрасывается на камеру, напоминая поведение известного персонажа из фильма «Звонок».
«Неожиданно», — подписала пост модель.
«Это и правда неожиданно, так странно это выглядит», «Вот это ты мне подняла настроение, просто», «Это называется ожидание и реальность», «Как в фильме ужасов», — отреагировали пользователи.
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Мила Кузнецова — «Мисс Вселенная плюс-сайз», украинская модель и блогер. Сейчас на девушку только в Instagram подписано более 700 тысяч человек.