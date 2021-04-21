«Мисс Вселенная плюс-сайз», украинская модель и блогер, обладательница натуральной груди 15-го размера Мила Кузнецова, показала подписчикам видео, на котором она вышла в прямой эфир с другой женщиной, но закончилось общение странно. Чем именно — можно увидеть в публикации модели в Instagram от 21 апреля

Лисовец назвал свое украинское происхождение главным источником успеха © Влад Лисовец/Инстаграм

В ролике женщина сначала демонстрирует себя, поправляя волосы, потом набрасывается на камеру, напоминая поведение известного персонажа из фильма «Звонок».

«Неожиданно», — подписала пост модель.

«Это и правда неожиданно, так странно это выглядит», «Вот это ты мне подняла настроение, просто», «Это называется ожидание и реальность», «Как в фильме ужасов», — отреагировали пользователи.

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Мила Кузнецова — «Мисс Вселенная плюс-сайз», украинская модель и блогер. Сейчас на девушку только в Instagram подписано более 700 тысяч человек.