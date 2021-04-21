«В четверг, 22 апреля, в 19:00 фракция "Слуги народа" проведет заседание фракции в онлайн-режиме, в ZOOM. На повестке дня — обсуждение кандидатуры на должность министра энергетики Германа Галущенко, законопроекты, которые Верховная Рада планирует рассмотреть на следующей неделе, а также заслушивание информации от Евгения Шевченко и Николая Тищенко», — говорится в сообщении.
Что касается депутатов, то от Шевченко потребуют объяснений относительно того, зачем он встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а от Тищенко попросят комментариев касательно вечеринки, которую он устроил в честь дня рождения жены в Киеве во время карантина.
На сегодняшний день врио министра энергетики является Юрий Витренко. По данным украинских СМИ, ссылающихся на источники в Офисе президента Украины и Кабмине, он все же покинет ведомство в ближайшее время.