На ближайшем заседании фракция «Слуга народа» будет обсуждать новую кандидатуру на пост министра энергетики Украины — вице-президента «Энергоатома» Германа Галущенко. Об этом сообщила пресс-служба партии 20 апреля

«Новостей много»: Витренко прокомментировал слухи о своем увольнении © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Германа Галущенко, законопроекты, которые Верховная Рада планирует рассмотреть на следующей неделе, а также заслушивание информации от Евгения Шевченко и Николая Тищенко», — говорится в сообщении.

Что касается депутатов, то от Шевченко потребуют объяснений относительно того, зачем он встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а от Тищенко попросят комментариев касательно вечеринки, которую он устроил в честь дня рождения жены в Киеве во время карантина.

На сегодняшний день врио министра энергетики является Юрий Витренко. По данным украинских СМИ, ссылающихся на источники в Офисе президента Украины и Кабмине, он все же покинет ведомство в ближайшее время.