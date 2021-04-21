Юрист и правозащитник Андрей Портнов считает, что решение президента Украины Владимира Зеленского о лишении гражданства трех контрабандистов - это сигнал десяткам тысяч других украинцев, получившим второй паспорт для самых разных целей. Об этом он 20 апреля написал в своем Telegram-канале

Зеленский и конституция. Президент Украины не ведает, что творит Вадима Альперина, Араика Амирханяна и Александра Еримичука, которые имеют паспорта Израиля, Румынии и Армении. Президент принял такое решение, ссылаясь на пункт 26 ст. 106 Конституции Украины и ст. 17 и 19 ЗУ «О гражданстве Украины».

По словам Портнова, это значит, что людей «просто выгоняют из страны» вместе с семьями, потому как вряд ли они покинут Украину, оставив семью здесь.

«Это решение — сигнал десяткам тысяч других украинцев, получившим второй паспорт для самых разных целей — налоговых, визовых, на всякий случай или черный день. Это решение также обозначает, что теперь человека можно лишить своей собственности уже не просто без решения суда и даже без позорных санкций СНБО о запрете пользоваться своим имуществом, а просто физически выгоняя из страны, лишая возможности быть в своем доме, использовать свое имущество или работать в своем офисе», — заявил юрист.

Он напомнил, что решения о лишении гражданства не только противоречат Конституции и закону, но и продолжают углублять в стране «атмосферу волюнтаризма, непрогнозируемости применения власти и циничного нарушения основных конституционных прав и принципов».