Специалисты выявили масштабные нарушения при организации питания детей в детских садах украинского Шабо в Одесской области. Об этом 21 апреля сообщает timer-odessa.net

Украинские школы и детсады могут стать большим очагом заражения коронавирусом — эпидемиолог © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

В некоторых детсадах отклонения от норм были ещё серьёзнее: например, воспитанники детсада «Ягодка» в Абрикосовом получали лишь 32,4 % положенных им порций мяса, 32,4 % сметаны, 20,4 % соков и так далее.

Кроме того, аудиторы выявили факты поставки в детские сады продуктов с истекшим сроком годности: всего детсады Шабо скупили такой продукции на 1,1 миллиона гривен.