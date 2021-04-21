Выяснилось, что учреждения дошкольного образования при закупках продуктов питания делают упор на дешёвые макароны, хлеб и подсолнечное масло, которых детям скармливают на 15-20 % больше положенного. Зато дорогих рыбы, мяса, соков и фруктов дети получают на 30-55 % меньше положенного.
В некоторых детсадах отклонения от норм были ещё серьёзнее: например, воспитанники детсада «Ягодка» в Абрикосовом получали лишь 32,4 % положенных им порций мяса, 32,4 % сметаны, 20,4 % соков и так далее.
Кроме того, аудиторы выявили факты поставки в детские сады продуктов с истекшим сроком годности: всего детсады Шабо скупили такой продукции на 1,1 миллиона гривен.