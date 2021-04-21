Ученые Техасского университета A&M (США) выявили новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 BV-1, который неуязвимым к некоторым антителам. Об этом 21 апреля сообщил медицинский новостной сервис MedicalXpress

В Германии обнаружен первый случай нового вируса-мутанта © РФПИ и Центр имени Гамалеи | РФПИ и Центр имени Гамалеи | Перейти в фотобанк данным исследователей, BV-1 был выявлен в образце слюны студента с симптомами легкого простудного заболевания. Положительные результаты тестов на вирус они получили 5 марта и 25 марта, что указывает на более продолжительную инфекцию.

Третий образец слюны, полученный 9 апреля, оказался отрицательным и не содержал никаких признаков COVID-19.

Ученые передали информацию о новом штамме коронавируса в базу геномных данных вирусов.

Ранее в Германии эпидемиологи зафиксировали первый случай заражения человека вариантом COVID-19, сочетающего генетические модификации, известные как британская и южноафриканская мутации. Исследователи из Эдинбургского университета заявили, что вирус-мутант, указанный аббревиатурой B.1.525, обладает «потенциально тревожным набором мутаций».

На Украине сегодня циркулирует британский штамм. По данным главы Минздрава Максима Степанова, инкубационный период вируса сократился, а среди инфицированных много молодых пациентов, чего не было в первую волну, и многие из них тяжело переносят заболевание.