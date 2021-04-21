Президент Франции Эмманюэль Макрон может посетить Украину в начале лета. Об этом посол Франции на Украине Этьен де Понсен сообщил в интервью Укринформу 21 апреля

Макрон увернулся от вопроса Зеленского о НАТО и ЕС — СМИ © пресс-служба президента Украины сказал он.

Посол отметил, что в данный момент еще нет точной даты визита, но информацию о том, что президент Франции посетит Киев, подтверждает Елисейский дворец.

Также де Понсен сообщил, что о желании посетить Украину Макрон говорил и во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Париже. Что касается визита Зеленского во Францию, то, по словам посла, это следует рассматривать как регулярный контакт президентов, который состоялся по плану.

Шестнадцатого апреля Зеленский с супругой прилетел во Францию на встречу с Макроном. К ним в формате видеоконференции присоединилась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Лидеры трех стран обсудили риск эскалации в Донбассе.

При этом в начале марта Зеленский пообещал лично встретиться с каждым из лидеров «нормандской четверки», в том числе и с президентом России Владимиром Путиным, если они не соберутся на саммит.