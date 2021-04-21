«Само выступление Зеленского — высокопарное с самолюбованием от сказанного, какое-то актерское кривляние. Он подчеркивает свое бесстрашие и полную погруженность в конфликт на Донбассе — и тут же демонстрирует либо абсолютное незнание, от чьих рук гибнут люди, либо абсолютное лицемерие», — сказал Цеков.
По его словам, Зеленский показал свою неспособность или нежелание остановить войну в Донбассе и теперь пытается переложить всю ответственность на президента России, популистски предлагая встретиться.
«Вряд ли следует реагировать на очередное актерское выступление. Можно только пожалеть народ Украины за такого главу государства», — отметил российский сенатор.
Накануне Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».
Резкое ухудшение ситуации в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается с конца марта. Стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. Москва эти обвинения отвергает. Переговоры в рамках Трехсторонней группы по Донбассу зашли в тупик.
Недавно политолог Олег Матвейчев объяснил, что Зеленский усиливает напряженность в Донбассе для того, чтобы привлечь внимание американского президента Джо Байдена.