Сенатор РФ от Крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал актерским кривлянием предложение президента Украины Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Донбассе, передает 21 апреля РИА Новости

Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе © пресс-служба президента Украины

По его словам, Зеленский показал свою неспособность или нежелание остановить войну в Донбассе и теперь пытается переложить всю ответственность на президента России, популистски предлагая встретиться.

«Вряд ли следует реагировать на очередное актерское выступление. Можно только пожалеть народ Украины за такого главу государства», — отметил российский сенатор.

Накануне Зеленский в обращении по ситуации с безопасностью в стране предложил президенту России «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Резкое ухудшение ситуации в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается с конца марта. Стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. Москва эти обвинения отвергает. Переговоры в рамках Трехсторонней группы по Донбассу зашли в тупик.

Недавно политолог Олег Матвейчев объяснил, что Зеленский усиливает напряженность в Донбассе для того, чтобы привлечь внимание американского президента Джо Байдена.