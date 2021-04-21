На Украине за минувшие сутки зафиксировали 12 162 новых случая заболевания COVID-19, умерли 429 пациентов. Об этом 21 апреля сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в своем Facebook

Коронавирус забрал жизни 40 тысяч украинцев © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк Накануне было зафиксировано 8 940 инфицирований за сутки, 19 апреля сообщалось о 6 506 случаях, 18 апреля фиксировали 10 282 заражения. Наибольшее количество подтвержденных случаев за 24 часа зарегистрировали в Киеве (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях. Всего с начала пандемии заболели 1 млн 974 тыс. 118 украинцев, 40 796 пациентов скончались.