«В частности, заболели 532 ребенка и 326 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 4 411 человек», — написал Степанов.
Накануне было зафиксировано 8 940 инфицирований за сутки, 19 апреля сообщалось о 6 506 случаях, 18 апреля фиксировали 10 282 заражения.
Наибольшее количество подтвержденных случаев за 24 часа зарегистрировали в Киеве (965), Харьковской (938), Киевской (881), Запорожской (845) и Днепропетровской (771) областях.
Всего с начала пандемии заболели 1 млн 974 тыс. 118 украинцев, 40 796 пациентов скончались.