«Проведена, можно сказать, колоссальная работа, если говорить о двух территориях, о двух республиках», — подчеркнул Корнет.
Помимо этого, жители Донбасса получали российское гражданство и по другим программам, напомнил министр. Поэтому, по его словам, можно говорить о «гораздо большей цифре» выданных паспортов.
Весной 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи жителям Донбасса российских паспортов. Тогда глава государства отметил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей. После Путин упростил получение российского гражданства всем проживающим на территории страны украинцам из Донецкой и Луганской областей.