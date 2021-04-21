Более 500 тысяч жителей Донецкой и Луганской Народных Республик получили паспорта России в упрощенном порядке. Об этом 20 апреля сообщил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет, передает РИА Новости

Безпалько сказал, как России правильно поступить в вопросе паспортов для Донбасса © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

Помимо этого, жители Донбасса получали российское гражданство и по другим программам, напомнил министр. Поэтому, по его словам, можно говорить о «гораздо большей цифре» выданных паспортов.

Весной 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи жителям Донбасса российских паспортов. Тогда глава государства отметил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей. После Путин упростил получение российского гражданства всем проживающим на территории страны украинцам из Донецкой и Луганской областей.