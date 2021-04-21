Украинский политолог Павел Рудяков 20 апреля рассказал о последствиях для страны разрыва дипотношений с Россией, передает «Главред»

Молохов предостерег Киев от разрыва дипотношений с Москвой © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Рудяков добавил, что разрыв дипотношений — это шаг, который выходит за рамки двусторонних отношений. Так, по его мнению, если Киев захочет прибегнуть к данной мере, то ему придется советоваться с Западом, который будет выступать против нее. Он также объяснил, что разрыв отношений может привести к резкому ухудшению взаимоотношений Украины со странами, которые поддерживают связи с Москвой, например, Китаем.

Помимо этого, специалист отметил, что данное решение может негативно сказаться на 2,5 миллиона украинцах, которые ездят в Россию на заработки или временно проживают на ее территории.

На днях члены фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Богдан Еременко и Лиза Богуцкая призвали президента Украины Владимира Зеленского разорвать дипотношения с Россией.