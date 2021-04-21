Украинский эксперт Валентин Землянский 20 апреля в эфире телеканала «Наш» предрек стране «бессмысленный и беспощадный» бунт

Украина: десоциализация государства и грядущий бунт © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

Специалист подчеркнул, что украинцы четко осознают, что их всех «кинули» сначала в 2014 году, а затем после выборов президента 2019 года.

Эксперт отметил, что страну ждут уже не протесты, не «майданы», а бессмысленный и беспощадный бунт, который сметет все и вся. Украинцы уже не будут разбираться, кто в каком правительстве и при каком президенте работал, резюмировал он.