Киев взволнован концентрацией российских войск у границ государства. Об этом заявил 20 апреля президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram

Зеленский предложил Путину встретиться в Донбассе © пресс-служба президента Украины называют свои действия «обучением», однако неофициально весь мир якобы называет «такие вещи шантажом».

Он подчеркнул, что Киев и его международные партнеры требуют, чтобы Москва отвела свои войска от границ Украины.

Помимо этого глава государства заявил, что Украина не хочет войны, но готова к ней.

Он также добавил, что эскалация конфликта не является неизбежной, и Киев не перестанет бороться за мир дипломатическим путем.

Ранее Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Донбассе.

Резкое ухудшение ситуации в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается с конца марта. Стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. В Москве ответили, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно. При этом командующий Объединенными вооруженными силами Украины Сергей Наев сказал, что признаков подготовки России к войне нет. Переговоры в рамках Трехсторонней группы по Донбассу зашли в тупик.