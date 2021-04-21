Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться в Донбассе. Его видеообращение опубликовали на сайте главы государства

Путин обратил внимание президента Финляндии на провокации Киева © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк заявил Зеленский.

Украинский президент отметил, что на заседаниях советников «нормандской четверки» и подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию.

Зеленский также добавил, что, несмотря на общее прошлое, Россия и Украина смотрят на будущее по-разному.

«Но это не обязательно проблема, это возможность — пока не поздно — остановить убийственную математику будущих военных потерь», — сказал он.

С конца марта в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается резкое ухудшение ситуации, стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. Москва обвинения отвергает. Переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу зашли в тупик.

Недавно политолог Олег Матвейчев объяснил, что Зеленский усиливает напряженность в Донбассе для того, чтобы привлечь внимание американского президента Джо Байдена.