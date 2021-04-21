Знаменитость прилетела в Испанию, чтобы сниматься в очередном выпуске трэвел-шоу «Орел и Решка», в котором она участвовала как ведущая одного из юбилейных выпусков передачи, но столкнулась с сотрудниками местной воздушной гавани.
«Сама не верю, что говорю это. Но это было одно из самых запоминающихся путешествий в моей жизни. И даже притом что я спала мало, почти не ела и сильно устала, эмоции получила самые прекрасные! Началось путешествие с трех часов в полиции аэропорта. А потом из полиции сразу в кадр!» — рассказала Брежнева.
Что именно стало причиной задержания, певица умолчала, зато рассказала, что снималась со своей «тезкой» проводницей Веркой Сердючкой, за образом которой скрывается украинский артист Андрей Данилко.
Что получилось из ее путешествия и работы в солнечной стране, Брежнева предложила поклонникам посмотреть чуть позже на YouTube-канале шоу.
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Вера Брежнева — певица с украинскими корнями, была участницей группы «ВИА Гра», после чего стала строить сольную карьеру. Артистка замужем за продюсером своего бывшего коллектива Константином Меладзе.