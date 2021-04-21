Певица украинского происхождения Вера Брежнева рассказала поклонникам о проблеме: она не могла попасть на съемки из-за проблем с испанской полицией. Об этом исполнительница 19 апреля написала в своем Instagram

Знаменитость прилетела в Испанию, чтобы сниматься в очередном выпуске трэвел-шоу «Орел и Решка», в котором она участвовала как ведущая одного из юбилейных выпусков передачи, но столкнулась с сотрудниками местной воздушной гавани.

«Сама не верю, что говорю это. Но это было одно из самых запоминающихся путешествий в моей жизни. И даже притом что я спала мало, почти не ела и сильно устала, эмоции получила самые прекрасные! Началось путешествие с трех часов в полиции аэропорта. А потом из полиции сразу в кадр!» — рассказала Брежнева.

Что именно стало причиной задержания, певица умолчала, зато рассказала, что снималась со своей «тезкой» проводницей Веркой Сердючкой, за образом которой скрывается украинский артист Андрей Данилко.

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Вера Брежнева — певица с украинскими корнями, была участницей группы «ВИА Гра», после чего стала строить сольную карьеру. Артистка замужем за продюсером своего бывшего коллектива Константином Меладзе.