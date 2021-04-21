Визитной карточкой Украины является безнаказанность убийц, сказал в интервью Украина.ру писатель и поэт Владислав Русанов

Украина, лишившаяся Крыма и части Донбасса, продолжает стремительно деградировать, скатываясь в дикий феодализм, где прав тот, у кого отряд латников и пехотинцев-алебардщиков больше и сильнее, сказал писатель.

«К сожалению, безнаказанность убийц — это сейчас визитная карточка Украины. Не исключаю, что скоро будут говорить: "Украина? Это что? А!!! Это страна, где можно убивать направо и налево своих сограждан, но, если при этом ты правильной политической ориентации, тебе ничего не будет"», — сказал Русанов.

Олесь Бузина: воспоминания коллег и родственников © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Олеся Бузины. Он погиб от рук украинских националистов во дворе его собственного дома в Киеве.

Произошло это после выстрела из пистолета, который держал один из двоих неизвестных в масках. Совершив расправу, убийцы скрылись с места преступления на автомобиле марки «Форд» с итальянскими номерами.

Украинские власти попытались переложить ответственность за происшествие на «российские спецслужбы», однако уже спустя два месяца следствие вышло на двух подозреваемых — активистов националистических организаций Андрея Медведько и Дениса Полищука, которые до сих пор находятся на свободе.