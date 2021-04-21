Депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики (ДНР) из фракции «Свободный Донбасс» Елена Шишкина в интервью интернет-изданию Украина.ру рассказала, как Донбасс защищает русских и русскоязычных Украины и других стран

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