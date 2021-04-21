«С 2014 года мы информационно поддерживаем русских, находящихся на территории Украины, пытаемся им оказывать юридическую и правовую помощь. Действует гуманитарная программа по воссоединению народа Донбасса. Она расширилась в этом году. Как раз она и будет презентована на данном форуме. В нее войдут пункты оказания помощи русским на территории Украины. Разрешите мне не раскрывать всех секретов программы до ее презентации», — сказала Шишкина.
Ранее сообщалось, что форум «Единство русских: защита прав и свобод» пройдет в столице Донецкой Народной Республики 22-23 апреля.
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