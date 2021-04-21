Депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики (ДНР) из фракции «Свободный Донбасс» Елена Шишкина в интервью интернет-изданию Украина.ру рассказала, что значит защищать русских

Шишкина рассказала о том, что значит защищать русских © AP, Evgeniy Maloletka На этой неделе в Донецке пройдет международный форум «Единство русских: защита прав и свобод». С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.