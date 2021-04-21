«Русский на любой территории должен понимать и чувствовать, что он не оторван от большой Родины, от матушки-России. Поэтому и нужна организация культурных, исторических, образовательных связей, нужна поддержка русского языка. Напомню: сейчас на Украине отменено получение среднего и высшего образования на русском языке, от чего страдают свыше 80% граждан Украины, потому что все они русскоязычные. Они все русские», — объяснила она.
На этой неделе в Донецке пройдет международный форум «Единство русских: защита прав и свобод».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.