Депутат Народного Совета Донецкой Народной Республики (ДНР) из фракции «Свободный Донбасс» Елена Шишкина в интервью интернет-изданию Украина.ру рассказала, почему Донбасс должен заниматься темой защиты русских

Депутат рассказала о цели форума «Единство русских» в ДНР © одсд.рф

Она напомнила, что глава ДНР Денис Пушилин говорил, что Донбасс является Брестской крепостью Русского мира. Если русские на территории Российской Федерации защищены в правовом поле, а граждане РФ, находящиеся за ее пределами, могут обратиться за правовой помощью в дипломатические представительства России, то русские, находящиеся за пределами РФ, не обладают возможностью воспользоваться такой помощью.

«Поэтому мы, жители Донбасса, на своем примере, очень ярком и болезненном, ощущаем актуальность защиты русских, актуальность работы гражданских институтов по восстановлению и защите прав русских за пределами РФ. В связи с этим и возникла идея проведения международного форума "Единство русских". Мы надеемся, что в ходе форума опыт соотечественников, находящихся за рубежами РФ, уникальный опыт Донбасса, который отбивает вооруженную агрессию и строит молодое государство, пригодится», — объяснила она.

На этой неделе в Донецке пройдет международный форум «Единство русских: защита прав и свобод».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.