«Потому что мы сами находимся в ситуации непризнанности республик, когда у нас самих идет война, когда мы на себе восьмой год ощущаем агрессию Украины. Поэтому тема защиты русских для нас, для Донбасса, актуальна как никогда. Мы, как никто другой, на себе самих испытали эту агрессию и геноцид в отношении русских. И это выражается не только в русофобии на самой территории Украины, мы на себе физически чувствуем этот геноцид», — сказала Шишкина.
Она напомнила, что глава ДНР Денис Пушилин говорил, что Донбасс является Брестской крепостью Русского мира. Если русские на территории Российской Федерации защищены в правовом поле, а граждане РФ, находящиеся за ее пределами, могут обратиться за правовой помощью в дипломатические представительства России, то русские, находящиеся за пределами РФ, не обладают возможностью воспользоваться такой помощью.
«Поэтому мы, жители Донбасса, на своем примере, очень ярком и болезненном, ощущаем актуальность защиты русских, актуальность работы гражданских институтов по восстановлению и защите прав русских за пределами РФ. В связи с этим и возникла идея проведения международного форума "Единство русских". Мы надеемся, что в ходе форума опыт соотечественников, находящихся за рубежами РФ, уникальный опыт Донбасса, который отбивает вооруженную агрессию и строит молодое государство, пригодится», — объяснила она.
На этой неделе в Донецке пройдет международный форум «Единство русских: защита прав и свобод».
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.