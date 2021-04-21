Депутат Народного Совета ДНР из фракции «Свободный Донбасс» Елена Шишкина в интервью интернет-изданию Украина.ру рассказала о международном форуме «Единство русских: защита прав и свобод», который пройдет 22-23 апреля в Донецке

Зеленский анонсировал форум на тему пандемии и вакцинации © president.gov.ua

По ее словам, в ходе мероприятия хотят проанализировать положение русских на Украине на протяжении последних 30 лет и нарушение их политических прав и свобод.

Отдельная тема форума — нарушение гражданских и политических прав и свобод русских на территории Донбасса.

«Мы ожидаем участия гостей из Российской Федерации: это депутаты Госдумы, политологи, гражданские активисты, правозащитники, журналисты, писатели. В мероприятии примут участие также и представители других стран постсоветского пространства. В качестве экспертов будут участвовать историки, культурологи, юристы, общественники, молодежь, преподаватели вузов ДНР и ЛНР, а также РФ», — добавила Шишкина.

В рамках форума состоятся круглые столы, будут работать секции, посвященные теме защиты русских, обмену опытом в защите соотечественников, борьбе Русского мира с ксенофобией и фашизмом.

Будет затронута тема противодействия деятельности русских журналистов на примере работы RT, МИА «Россия сегодня» и других СМИ. Коснемся мы, естественно, и темы практической реализации доктрины «Русский Донбасс», а также защиты русских Донбасса в образовательной, политической, культурной, социальной, экономической и других сферах.

«Мы хотим разработать практические мероприятия по поддержке прав и свобод русских и русскоязычных за пределами Российской Федерации. Также будет презентована программа по воссоединению народа Донбасса. Там будут и образовательные программы, и предоставление медицинской помощи, и материальная поддержка. Все это и есть практическая реализация доктрины "Русский Донбасс"», — отметила она.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.