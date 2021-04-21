Президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру опроверг связь обострения ситуации в Донбассе с высылкой российских дипломатов из Праги, протестами против белорусского президента и другими событиями

Дмитрий Абзалов: Что разожжёт войну на Донбассе? © кадр из видео Украина.ру

По его словам, страны Восточной Европы «стараются отрезать от России» достаточно давно.

«Все эти истории запускались в разное время — общая точка появилась, но она связана не с технологическими особенностями, а скорее с повесткой», — подытожил политолог.

Его коллега Ростислав Ищенко, наоборот, считает, что в войну с Россией втянута не только Украина, а целая коалиция из шести-семи стран. По его мнению, американцами готовились синхронные выступления в Белоруссии, на Украине, в Грузии и Чехии. И высылка дипломатов из Праги, протесты против Александра Лукашенко и нынешнее обострение в Донбассе — это все события одной цепи.

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