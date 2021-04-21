«У каждой из этих тем есть своя особенность, понятно, что все они сложились в антироссийскую кампанию, но это ничего не меняет — они разноположные. Некоторые "консервы" уже семь лет хранятся, некоторые только сейчас были запущены, некоторые — плод бестолковых решений (пламенный привет нашему Союзному государству). Все это разные процессы, просто сейчас на фоне общего фронта они слились, но изначально параллельно они не готовились. Говорить о том, что это единый фронт, — это очень специфически», — сказал Абзалов.
По его словам, страны Восточной Европы «стараются отрезать от России» достаточно давно.
«Все эти истории запускались в разное время — общая точка появилась, но она связана не с технологическими особенностями, а скорее с повесткой», — подытожил политолог.
Его коллега Ростислав Ищенко, наоборот, считает, что в войну с Россией втянута не только Украина, а целая коалиция из шести-семи стран. По его мнению, американцами готовились синхронные выступления в Белоруссии, на Украине, в Грузии и Чехии. И высылка дипломатов из Праги, протесты против Александра Лукашенко и нынешнее обострение в Донбассе — это все события одной цепи.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.