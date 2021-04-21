Президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру рассказал, откуда Украина, у которой были проблемы с вооружением, взяла оружие в 2014 году

Аваков нагрянул на передовую в Донбасс и раздал оружие неонацистам © azov.org.ua

Чехия 18 апреля объявила о высылке 18 российских дипломатов в связи с подозрениями в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В свою очередь, Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заверила, что официальные власти Чехии не следили должным образом за складом с боеприпасами в чешской Врбетице.

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