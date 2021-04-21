«В свое время, когда страны Восточной Европы вошли в НАТО, им не сдались никуда стандарты советского образца, и вся советская техника была складирована. Потом ряд оружейных баронов, которых США просто обожает, начали поставлять это оружие в страны прежде всего Ближнего Востока, а потом, когда развернулась Украина, болгарские коллеги стали выкупать оружие со складов при поддержке Центрального разведуправления и направлять их на Украину. Как Украина долгое время в 2014 году воевала, притом что у них были проблемы с вооружением? Да очень просто, потому что они пылесосили все, что есть в Восточной Европе», — сказал политолог.
Чехия 18 апреля объявила о высылке 18 российских дипломатов в связи с подозрениями в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В свою очередь, Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заверила, что официальные власти Чехии не следили должным образом за складом с боеприпасами в чешской Врбетице.
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