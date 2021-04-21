Президент Центра стратегических коммуникаций (Россия) Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру рассказал, что протесты в Белоруссии не связаны с обострением конфликта в Донбассе

Дмитрий Абзалов: Что разожжёт войну на Донбассе? © кадр из видео Украина.ру [Александр] Лукашенко правильно себя вел, то ее, конечно, не было бы в принципе. То есть он вернулся к тому, с чего начинал. Ситуация на Украине разгоняется достаточно давно, и после смены главы Белого дома она очень серьезно обострилась, что во многом обусловлено и политическими повестками: дело в том, что у [президента Украины Владимира] Зеленского там целый ряд проблем с коронавирусом, экономикой», — объяснил Абзалов.

Политолог Ростислав Ищенко считает, что в войну с Россией втянута не только Украина, а целая коалиция из шести-семи стран. По его мнению, американцами готовились синхронные выступления в Белоруссии, на Украине, в Грузии и Чехии.

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