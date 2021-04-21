Донецкая и Луганская народные республики (ЛДНР) не захотят вернуться в состав Украины, потому что украинское государство ничего не может им предложить, рассказал в интервью Украине.ру депутат Госдумы Андрей Козенко

Шишкина: Донбасс — «лакмусовая бумажка» защиты прав русских © REUTERS, Alexander Ermochenko

«Украина на сегодняшний день не может предложить республикам Донбасса ничего такого, ради чего они бы захотели к ней присоединиться», — сказал Козенко.

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.