Россия предоставляет реальную защиту Донбассу. РФ признала документы, выданные в республиках, в упрощенном порядке предоставляет гражданство жителям ЛДНР, оказывает гуманитарную помощь, сказал депутат.
«Украина на сегодняшний день не может предложить республикам Донбасса ничего такого, ради чего они бы захотели к ней присоединиться», — сказал Козенко.
Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.