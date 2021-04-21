Украина является нищей страной, идущей по миру с протянутой рукой, поэтому вступить в НАТО она точно не сможет, рассказал в интервью Украина.ру депутат Госдумы Андрей Козенко

Украинское государство никто не собирается делать членом Североатлантического альянса, речь шла только о предоставлении площадки для размещения американских войск, а не о полноценном членстве, сказал депутат.

«Страна, которая идет по миру с протянутой рукой, где нет средств не только на выплату зарплат, но даже на вакцинацию от коронавируса, никак не может стать полноправным участником какого бы то ни было военного альянса», — сказал Козенко.

Украине показывают «морковку» ЕС и НАТО — Кузьмин © Иван Пономарев Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обострение войны в Донбассе и заявил, что вступление Украины в Североатлантический Альянс — это единственный путь к достижению мира, сообщили в офисе украинского президента.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге 9 апреля заявила о том, что членство Украины в НАТО приведет к масштабной эскалации в Донбассе, а также к негативным последствиям для самой страны.