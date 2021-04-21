Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что время его правления будет минимальным, поэтому старается «откусить» кусок побольше от американского пирога, «упрекая» лидера США Джо Байдена, сказал в интервью Украина.ру депутат Госдумы Андрей Козенко

Ранее Зеленский заявил, что Киев ждет от Байдена и администрации Белого дома не слов поддержки в адрес украинского государства, а конкретных действий, в том числе по вопросу вступления Украины в НАТО. Александр Рар: Конфликт США с Россией — это борьба монополярного мира с мультиполярным © РИА Новости, Михаил Климентьев

«Это даже не упрек, а скорее шантаж. Очевидно, Зеленский понимает, что время его правления будет минимальным, и старается "откусить" кусок побольше от американского пирога», — сказал Козенко.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина ожидает от администрации президента США Джо Байдена активного участия в «освобождении» Крыма и Донбасса, а также в обеспечении их безопасности.

По словам вице-премьера Украины Алексея Резникова, Киеву не стоит ожидать военной помощи от стран Евросоюза в случае ухудшения конфликта в Донбассе.