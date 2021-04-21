Защищать русских - значит поддерживать русский язык, культурные, исторические и образовательные связи, сказала в интервью Украина.ру депутат Народного Совета ДНР из фракции «Свободный Донбасс» Елена Шишкина

Шишкина: Донбасс — «лакмусовая бумажка» защиты прав русских © REUTERS, Alexander Ermochenko

«Русский на любой территории должен понимать и чувствовать, что он не оторван от большой Родины, от матушки России. Поэтому и нужна организация культурных, исторических, образовательных связей, нужна поддержка русского языка», — полагает Шишкина.

Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.