Сейчас на Украине нет возможности получить среднее и высшее образование на русском языке, от чего страдают свыше 80% граждан Украины, потому что все они русскоязычные и им требуется поддержка и защита, сказала депутат.
«Русский на любой территории должен понимать и чувствовать, что он не оторван от большой Родины, от матушки России. Поэтому и нужна организация культурных, исторических, образовательных связей, нужна поддержка русского языка», — полагает Шишкина.
Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.