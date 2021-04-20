Американский сенатор Роберт Менендес сказал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что надеется на одобрение сенатским комитетом по иностранным делам законопроекта об увеличении военной помощи Украине. Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД 20 апреля

По ее информации, Кулеба провел телефонный разговор с Менендесом, в котором обсуждалась ситуация с безопасностью в Донбассе и вдоль госграницы Украины.

«Роберт Менендес… сообщил, что ожидает одобрения завтра в возглавляемом им сенатском комитете законопроекта "О сфере безопасности партнерстве с Украиной, который предусматривает увеличение размеров ежегодной военной помощи, включая предоставление летального оружия», — говорится в сообщении.

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По словам конгрессмена, сенат США и в дальнейшем будет «решительно поддерживать своего стратегического партнера, особенно в условиях эскалации агрессивных действий России».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что войска Соединенных Штатов ведут подозрительно активную деятельность неподалеку от границ Украины, хотя это весьма далеко от территории США.

Лавров также отметил, что проходы американских кораблей в Черное море происходят регулярно.

«Сейчас это делается особенно напористо, сопровождается агрессивной риторикой, задаются вопросы, а что делает Российская Федерация на границе с Украиной. Ответ очень простой: мы там живем, это наша страна», — подчеркнул Лавров.

Вопрос же о том, что делают в регионе корабли США и американские военные, которые «постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории», до сих пор остается без ответа, подчеркнул Лавров.