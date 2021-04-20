Прошедшие 19 и 20 апреля переговоры в нормандском формате и в группе по безопасности Контактной группы подтверждают это, подчеркнул политик.
«Мы вновь и вновь убеждаемся, что Украина лишь имитирует процесс, но никак не стремится к прекращению военных действий в Донбассе», — цитирует агентство Пасечника.
Киеву нужна лишь имитация процесса, а ЛНР и ДНР — четкие шаги по установлению стабильного перемирия, подчеркнул он. Однако «сегодня все переговоры упираются в недоговороспособность Киева», констатировал глава республики.
Украинская сторона не желает выполнять достигнутые договоренности по снижению напряженности и урегулированию конфликта, поэтому все переговорные усилия Киева не более чем попытки сорвать или заблокировать мирное урегулирование, отметил Пасечник.
Это украинское «шоу№ идет на фоне все обостряющейся ситуации на линии соприкосновения, заключил лидер ЛНР.