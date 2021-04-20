Киевский режим не желает договариваться и решать конфликт в Донбассе мирным путем, сказал глава Луганской народной республики Леонид Пасечник 20 апреля. Его слова приводит Луганский информационный центр

Прошедшие 19 и 20 апреля переговоры в нормандском формате и в группе по безопасности Контактной группы подтверждают это, подчеркнул политик.

«Мы вновь и вновь убеждаемся, что Украина лишь имитирует процесс, но никак не стремится к прекращению военных действий в Донбассе», — цитирует агентство Пасечника.

Берут пример с Израиля. ДНР и ЛНР готовы к обороне © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Украинская сторона не желает выполнять достигнутые договоренности по снижению напряженности и урегулированию конфликта, поэтому все переговорные усилия Киева не более чем попытки сорвать или заблокировать мирное урегулирование, отметил Пасечник.

Это украинское «шоу№ идет на фоне все обостряющейся ситуации на линии соприкосновения, заключил лидер ЛНР.