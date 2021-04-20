Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что Британия расширит учебно-тренировочную операцию «ORBITAL» на Украине. Его слова приводит пресс-служба ВСУ 20 апреля

Как уточняется, Хомчак в ходе официального визита в Великобританию встретился с главой штаба обороны Великобритании Николасом Картером, где и было достигнуто указанное соглашение.

«Это создает дополнительные возможности для развития Вооруженных Сил Украины, прежде всего в подготовке Военно-морских сил, Сухопутных войск, Воздушных сил и Сил специальных операций», — говорится в сообщении.

ВСУ обустраивают новые боевые позиции рядом с Крымом — украинский Генштаб © REUTERS, Serhiy Takhmazov

«Такая помощь способствует приобретению совместимости с силами альянса, что является одним из наших главных задач», — цитирует пресс-служба ВСУ Хомчака.

Также в сообщении сказано, что стороны говорили о достижении Украиной военных критериев членства в НАТО. Этому должно способствовать участие Киева в совместных военных учениях и многонациональных операциях Альянса.