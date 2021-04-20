Как уточняется, Хомчак в ходе официального визита в Великобританию встретился с главой штаба обороны Великобритании Николасом Картером, где и было достигнуто указанное соглашение.
«Это создает дополнительные возможности для развития Вооруженных Сил Украины, прежде всего в подготовке Военно-морских сил, Сухопутных войск, Воздушных сил и Сил специальных операций», — говорится в сообщении.
Отмечается, что уже более 20 тыс. украинских военных прошли переподготовку с британскими инструкторами.
«Такая помощь способствует приобретению совместимости с силами альянса, что является одним из наших главных задач», — цитирует пресс-служба ВСУ Хомчака.
Также в сообщении сказано, что стороны говорили о достижении Украиной военных критериев членства в НАТО. Этому должно способствовать участие Киева в совместных военных учениях и многонациональных операциях Альянса.