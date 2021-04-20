Ранее Google и Ростуризм запустили проект-энциклопедию «Раскуси Россию» по российским региональным блюдам, в котором борщ причислен к российским произведениям кулинарного искусства.
«Поговорим снова о борще. В РФ в очередной раз пытаются присвоить наше национальное блюдо. На платформе Google Arts & Culture запустили проект под названием "Раскуси Россию"… Среди исконных русских блюд и украинский борщ… Опять выдают желаемое за действительное», — заявил Ткаченко.
По его словам, «борщ — этническое украинское блюдо». Он также обвинил Москву в привычке «присваивать территории, прошлое, этносы» на протяжении «уже более сотни лет».