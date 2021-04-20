Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что Google и Россия пытаются присвоить украинское национальное блюдо. Об этом он написал в своем Telegram-канале 20 апреля

Чей борщ? Как украинцы хотели через ЮНЕСКО присвоить старинное русское блюдо © CC0, Pixabay

«Поговорим снова о борще. В РФ в очередной раз пытаются присвоить наше национальное блюдо. На платформе Google Arts & Culture запустили проект под названием "Раскуси Россию"… Среди исконных русских блюд и украинский борщ… Опять выдают желаемое за действительное», — заявил Ткаченко.

По его словам, «борщ — этническое украинское блюдо». Он также обвинил Москву в привычке «присваивать территории, прошлое, этносы» на протяжении «уже более сотни лет».