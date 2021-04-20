К югу Украины относятся Одесская, Николаевская и Херсонская области. Последняя имеет территориальную границу с российским Крымом.
«Инженерное подразделение группировки войск, которое несет боевую службу в южном направлении Украины, осуществляет оборудование новых боевых позиций и строительство фортификационных сооружений», — говорится в сообщении на странице Генштаба в Facebook.
По данным ведомства, в то же время инженерно-саперные подразделения устанавливают там минно-взрывные и невзрывные заграждения и наращивают маскировку.
Генштаб сообщил, что с начала года военные инженеры уже оборудовали окопы и укрытия для боевой техники, создали систему траншей между блиндажами.
В каком именно регионе юга Украины возводятся новые укрепления, в ведомстве не уточнили.