Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят сооружение новых боевых позиций и строительство фортификационных сооружений на юге страны, сообщает РИА Новости 20 апреля со ссылкой на пресс-службу Генштаба Украины

К югу Украины относятся Одесская, Николаевская и Херсонская области. Последняя имеет территориальную границу с российским Крымом.

«Инженерное подразделение группировки войск, которое несет боевую службу в южном направлении Украины, осуществляет оборудование новых боевых позиций и строительство фортификационных сооружений», — говорится в сообщении на странице Генштаба в Facebook.

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Генштаб сообщил, что с начала года военные инженеры уже оборудовали окопы и укрытия для боевой техники, создали систему траншей между блиндажами.

В каком именно регионе юга Украины возводятся новые укрепления, в ведомстве не уточнили.